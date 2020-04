Streets of Rage 4 disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Streets of Rage 4 è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio per celebrare l'occasione.

Scaricabile gratis su Xbox Game Pass, Streets of Rage 4 è stato accolto con grande entusiasmo dalla stampa internazionale, che gli ha assegnato ottimi voti confermando la bontà del progetto.

Come riportato nella nostra recensione di Streets of Rage 4, il titolo sviluppato da Lizardcube, DotEmu e Guard Crush Games riesce a ricreare le atmosfere originali, modernizzando le meccaniche degli episodi classici pur senza rivoluzionarle.

Il risultato finale è un picchiaduro a scorrimento solidissimo, caratterizzato da uno stile grafico inedito e piacevole, nonché da un alto grado di rigiocabilità grazie ai tantissimi contenuti sbloccabili.

Un eventuale successo di Streets of Rage 4, acquistabile peraltro su PlayStation Store con uno sconto del 10% per gli abbonati a PlayStation Plus, potrebbe riportare in auge questo genere scomparso e convincere altri produttori a dargli una possibilità, in particolare Capcom.