PS Plus maggio 2020, i giochi gratis PS4 di questo mese

Sony ha svelato in via ufficiale i due giochi gratis per PS4 che saranno messi a disposizione di tutti gli abbonati PS Plus di maggio 2020. I giochi saranno scaricabili a partire dal 5 maggio 2020 e saranno a disposizione fino al 1 giugno 2020. I giochi PlayStation Plus di maggio sono Farming Simulator 19 e Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition.

Giochi PS Plus di maggio 2020