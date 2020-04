La velocità della connessione a internet in Italia è diminuita, ma quanto?

La velocità della connessione a internet in Italia è diminuita per via dell'attuale situazione emergenziale e della quarantena obbligata. Quanto, esattamente?

Secondo i dati raccolti da SosTariffe.it sulla base degli speedtest effettuati dagli utenti, nel periodo precedente il lockdown si è verificato un generale aumento delle prestazioni di rete.

A guidare la classifica delle regioni che hanno goduto dei miglioramenti più rilevanti troviamo la Campania con un +83,64% e una velocità media passata da 35 Mbps a 65 Mbps, seguita da Lazio e Umbria.

Durante la quarantena, tuttavia, il dato ha subito un'inversione dovuta all'uso più massiccio delle linee; in particolare per via dello streaming, che ha portato a una crescita sostanziale del traffico di rete.

La classifica delle regioni più colpite dal rallentamento vede in questo caso l'Emilia Romagna in prima posizione con un -46,83% (da 68 Mbps a 37 Mbps di media), seguita da Umbria (-43,83%) e Sicilia (-40,15%).

Qui in calce potete vedre appunto la situazione della velocità di rete media in Italia, divisa per regione, durante il periodo della quarantena.