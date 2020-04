The Last of Us 2 occuperà 100GB sull'HDD di PS4 e sarà diviso su due Blu-ray

The Last of Us 2 sarà davvero enorme. Il gioco di Naughty Dog, infatti, sarà stampato su ben due Blu-ray, che necessiteranno, inoltre, di 100GB di spazio vuoto sull'HDD di PS4. Lo abbiamo scoperto spulciando la pagina di preordine di PlayStation.

L'ultima fatica di Naughty Dog in questi giorni è nell'occhio del ciclone per via dei clamorosi leak, ma grazie al fatto che abbiamo una nuova data di uscita di The Last of Us: Parte 2 e di Ghost of Tsushima stiamo scoprendo nuovi dettagli sul gioco.

Del fatto che The Last of Us: Parte II sarebbe stato stampato su ben due Blu-ray si sapeva da tempo, ma adesso scopriamo che saranno comunque necessario almeno 100GB di spazio vuoto sull'hard disk di PlayStation 4 per l'installazione. Questo lo rende un gioco enorme, non al livello di Call of Duty: Modern Warfare, ma quasi.

In previsione del lancio, quindi, occorrerà fare un po' di spazio sulla propria console e soprattutto verificare la propria velocità di connessione, piuttosto martoriata in queste settimane.