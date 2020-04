Hitman: La Prima Stagione Completa per PS4 è gratis su PlayStation Store

Hitman: La Prima Stagione Completa per PS4 è disponibile gratis su PlayStation Store, a sorpresa. Si tratta forse di una novità legata all'iniziativa Play at Home?

Come sappiamo, alcuni giorni fa Sony ha fatto un doppio regalo ai giocatori, mettendo a disposizione gratuitamente Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey.

Può darsi dunque che la promozione relativa a Hitman: La Prima Stagione Completa rientri nella stessa ottica, ma in ogni caso non può che far piacere: l'action stealth di IO Interactive offre davvero un'eccellente esperienza per gli amanti del genere.

Come riportato nella recensione di Hitman, l'avventura dell'Agente 47 ci vedrà impegnati in una serie di missioni con differenti obiettivi e tanti modi per eliminarli.

Sfruttando travestimenti, interazioni, percorsi alternativi e altro ancora, il nostro compito sarà di volta in volta quello di trovare il modo per raggiungere le potenziali vittime e ucciderle nella maniera più silenziosa possibile.