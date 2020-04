Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 30/4/2020

Con le offerte Amazon di oggi crescono gli sconti audio, grazie ai Samsung Galaxy Buds +, e spunta anche una comoda chiavetta USB, dotata sia di porta USB Type-A che di porta USB Type-C, venduta a un prezzo decisamente allettante. E non è male nemmeno l'offerta sul monitor HP EliteDisplay E223d, limitato per il gaming ma senza dubbio dotato quando si parla di connettività ed estetica.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.