Forza Motorsport 8, gare di rally e off-road grazie a un nuovo motore grafico?

Forza Motorsport 8 includerà gare di rally su percorsi off-road grazie all'utilizzo di un nuovo motore grafico, secondo quanto riferiscono gli ultimi rumor.

Le fonti parlano in effetti di un reboot per Forza Motorsport 8, che già sappiamo sarà molto diverso, con nuove caratteristiche rispetto a quanto visto nei precedenti episodi della serie targata Turn 10.

L'adozione del nuovo engine consentirebbe appunto la gestione di scenari off-road, con fango e terriccio in abbondanza, anche al fine di sfruttare finalmente appieno veicoli come truck e SUV.

Si parla inoltre di gare aperte a un massimo di ben 54 partecipanti, con in più una revisione del comparto multiplayer ispirata all'online di Gran Turismo Sport.

È interessante notare come queste voci in qualche modo si raccordino con quanto riportato di recente dal noto insider Shinobi, che si è detto eccitatissimo per i giochi in arrivo su Xbox Series X.