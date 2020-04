Fortnite, la mappa Papaya e una nuova modalità rivelate da un leak

Fortnite vedrà a breve l'arrivo di una nuova mappa, Papaya, rivelata in anticipo da un leak: come potete vedere nel tweet in calce, c'è già un'immagine dello scenario.

L'ambientazione appare più piccola rispetto alla vecchia mappa di Fortnite, con un grande hub centrale e svariate location dove cimentarsi con le attività più svariate.

A giudicare dalle icone, sembra infatti si potrà accedere a gare di velocità, partite di calcio, corse in barca e sessioni competitive di volo con l'aliante: sì, Papaya sarà un luogo fatto per divertirsi anziché ammazzarsi a vicenda.

L'altra scoperta fatta dai dataminer che hanno analizzato il codice di Fortnite è infatti la modalità Party, pensata per trascorrere piacevolmente il tempo insieme agli amici in un contesto pacifico.

Epic Games vuole dunque provare a coinvolgere i giocatori con qualcosa di diverso, uno spazio in cui socializzare e confrontarsi, spronata probabilmente dal grande successo dell'evento di Travis Scott.