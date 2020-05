Fortnite, distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 11 sono ora disponibili, ed Epic Games questa volta ha pensato a missioni molto più particolari e durature: completate una volta, possono essere affrontate ancora e ancora con obiettivi crescenti. Questa rapida guida vi aiuterà con distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella.

Per completare la sfida in questione, nel set Dominio Locale della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2, non dovrete fare altro che atterrare o a Campo Merluzzo o a Forte Frittella, nello stesso match o in partite diverse, e qui prendere a picconate tutti gli gnomi presenti. Dopo aver completare una prima volta la missione eliminando tre gnomi dovrete (potrete) farlo ancora distruggendone di volta in volta sette e infine quindici.

In totale potrete guadagnare, completando la missione tre volte, i punti esperienza qui di seguito riportati:

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella: 3 gnomi, 10.000 PE in totale

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella: 5 gnomi, 25.000 PE in totale

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella: 7 gnomi, 55.000 PE in totale