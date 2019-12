Fortnite x Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Skin di Kylo Ren disponibile il 21 e 22 dicembre 2019

Attesa da tempo dai giocatori di Fortnite Capitolo 2, la Skin di Kylo Ren realizzata in collaborazione con il film Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ora nei cinema, è finalmente disponibile nel negozio oggetti. Ma ci sono alcune condizioni ben precise da tenere presente.

La Skin di Kylo Ren di Fortnite Capitolo 2 resterà nel negozio oggetti di Epic Games solo nella giornata di oggi, 21 dicembre 2019, e di domani, 22 dicembre 2019. Dopodiché sparirà, presumibilmente per moltissimo tempo, se non per sempre. Kylo Ren viene venduto a 1500 V-buck, un prezzo di circa 15 euro al cambio; allo stesso prezzo viene proposto anche Zorii Bliss, e un terzo costume noto come Soldato Sith. A completare il set di Kylo Ren ci pensa uno strumento raccolta da 800 V-buck, la Vibrofalce, e una emote dedicata al lato oscuro della forza.

Ecco qui di seguito i contenuti di Fortnite a tema Star Wars: L'ascesa di Skywalker da tenere d'occhio in questi due giorni.

Caccia Stellari (due deltaplani) - 1800 V-buck invece di 2400 V-buck

Zorii Bliss (Costume) - 1500 V-buck

Kylo Ren (Costume) - 1500 V-buck

Traditore! (Emote) - 300 V-buck

Caccia Tie del primo ordine (Deltaplano) - 1200 V-buck

Vibrofalce (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Lato Oscuro (Emote) - 200 V-buck

Ala Y (Deltaplano) - 1200 V-buck