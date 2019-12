Fortnite x Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Skin di Kylo Ren confermata da Sony

Avevate ancora qualche dubbio circa l'arrivo di una Skin di Kylo Ren su Fortnite Capitolo 2? Beh, ora averli non serve più. La conferma sembra arrivare giusto in queste ultime ore da Sony, che avrebbe involontariamente mostrato un'immagine dedicata a Fortnite x Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

L'evento nonché collaborazione Fortnite x Star Wars: L'ascesa di Skywalker è ancora in corso, e terminerà la prossima domenica. I dataminer e leaker di Fortnite Battaglia Reale avevano già individuato nuove Skin a tema Star Wars tra i file di gioco, tra le quali anche una pensata per Kylo Ren. La conferma arriva adesso, con l'immagine postata da Sony: ve la riportiamo qui di seguito, in calce all'articolo.

Sembra davvero probabile che queste nuove Skin di Star Wars: L'ascesa di Skywalker debuttino su Fortnite Capitolo 2 domani, 21 dicembre 2019. Resta da capire il prezzo, che dovrebbe aggirarsi tra i 1500 V-buck e i 2000 V-buck, cioè tra i 15 e i 20 euro. Vi terremo aggiornati.