Huawei, 230 milioni di smartphone distribuiti entro la fine dell'anno

Huawei prevede di poter raggiungere la soglia di 230 milioni di smartphone distribuiti a livello globale entro la fine del 2019, nonostante le difficoltà che l'azienda cinese ha dovuto fronteggiare negli ultimi dodici mesi.



A darne notizia è stato Richard Yu, CEO of Consumer Business di Huawei, nel corso di una conferenza che si è svolta internamente.



La società guidata da Ren Zhengfei ha registrato un incremento del 24,4% rispetto al 2018 per quello che riguarda i ricavi nei primi tre trimestri dell'anno. Gli introiti corrispondono a 610,8 miliardi di yuan, pari a circa 78 miliardi di euro.



Ciò che andrà analizzato sarà il riparto tra i dispositivi venduti sul mercato cinese e quelli commercializzati negli altri Paesi, tenendo conto del peso che ha avuto il ban disposto dagli Stati Uniti sugli affari di Huawei in Occidente.