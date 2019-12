I 10 giochi peggiori del 2019 secondo Metacritic

Questa volta i gusti personali non c'entrano. Quella che stiamo per rivelarvi è infatti la classifica dei giochi peggiori secondo Metacritic, il famoso aggregatori di voti, che ha riunito per l'occasione i dieci peggiori titoli basandosi sulla media degli score assegnati loro da siti e riviste di tutto il mondo. Siete pronti al peggio del peggio?



10. Narcos: Rise of the Cartels

Basato sull'omonima serie Netflix, questo Narcos in formato videogioco mette sul tavolo un paio di buone idee e una grafica che avrebbe potuto essere molto peggio di cosi. Il problema è una realizzazione generale totalmente prova di ispirazione, sia dal punto di vista artistico che di gameplay, che se vogliamo è lo stesso problema di molte serie del colosso americano.



9. Generation Zero

Gli svedesi di Avalanche sanno il fatto loro, almeno tecnicamente. Con Just Cause 2 poi, a nostro parere, sono riusciti a creare uno dei migliori simulatori di cazzeggio della storia, peccato che quel guizzo si sia lentamente affievolito, e con esso anche la qualità media dei loro giochi. Generation Zero è apparso subito come un progetto molto interessante, salvo rivelarsi un buco nell'acqua tra i peggiori nella storia della compagnia.



8. Submersed

L'incipit non è male: sei una guardia costiera che riceve una richiesta d'aiuto da una stazione al largo delle coste. Tutto il resto peró è di infimo livello: i puzzle non reggono, le sezioni stealth sono spesso ingiuste e anche la trama non ha né il ritmo e né la qualità per tenerti incollato allo schermo.



7. Fifa 20 Legacy Edition

Come forse già saprete, Fifa 20 per Switch non è un brutto gioco eppure eccolo qui tra i peggiori in assoluto. Il motivo? È lo stesso identico gioco dello scorso anno con le rose aggiornate. Un'operazione a dir poco scandalosa su una console che meriterebbe molto di più, come lo meriterebbero i suoi numerosi utenti.



6. WWE 2K20

Ci avevano abituato a giochi tutto sommato divertenti, solidi, e così molte persone si sono gettate su questo nuovo WWE di 2K con grandi speranze, salvo poi ritrovarsi alle prese con un concentrato di bug praticamente impossibile da risollevare. Scivoloni del genere così hanno la forza di uccidere un'intera serie, speriamo che non sia questo il caso...



5. Dollhouse

Definito dai suoi stessi autori un "horror noire", Dollhouse fallisce da ogni punto di vista. La grafica è a dir poco elementare, il sonoro ridotto all'osso e il gameplay non sembra mai avere davvero senso. Peccato perché dal punto di vista narrativo l'incipit non è malvagio, ma dopo un paio di ore avrete già visto tutto quello che ha da offrire.



4. Contra Rogue Corps

Il cadavere di Konami cerca di rianimare il cadavere di Contra. Il risultato non può che essere pessimo e così infatti è stato. Rogue Corps è un ottimo esempio su come non si rivitalizza una serie storica come questa.



3. Blades of Time

Questa volta il gioco non è poi così brutto, Blades of Time non venne trattato male quando debuttò nel 2012 sulle console della precedente generazione, il problema è tutto o quasi di questa nuova versione per Nintendo Switch che è stata subito bollata unanimemente come pura spazzatura.



2. Left Alive

Chi ha giocato gli originali, sa bene quanto la serie Front Mission sia stata importante per il nostro passatempo preferito. Square Enix ha così pensato di dargli una spolverata investendo un bel po' di soldi in uno spin-off che non solo non ha nulla a che vedere come gameplay con gli originali, ma è anche piuttosto brutto da vedere e giocare. Sacrilegio!



1. Eternity The Last Unicorn

Il gioco con la media voto più bassa del 2019 è questo Eternity sviluppato dai Void Studios, piccola e giovane realtà brasiliana che ha provato con tutte le sue forze a sviluppare un GDR vecchio stile, eliminando peró lo stile e tenendo soltanto il vecchio.



Ma ora la palla passa a voi: qual è stato il gioco più brutto che avete giocato lungo questi dodici mesi? Fatecelo sapere come sempre nei commenti!