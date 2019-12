The Witcher serie Netflix, interpetare Geralt? Henry Cavill svela le sfida più grandi

Dopo una lunga attesa, la serie Netflix tratta dai romanzi di The Witcher ha finalmente debuttato sulla nota piattaforma streaming. Intanto Henry Cavill ha raccontato come è stato vivere sul set nei panni dello strigo Geralt di Rivia.



Durante una conferenza stampa che si è svolta nelle ultime ore, l'attore britannico ha parlato delle principali difficoltà che ha dovuto fronteggiare per poter interpretare questo ruolo al meglio. "È stato molto diverso a causa dell'atletismo dello stile di combattimento di Geralt", ha osservato Cavill durante le interviste. "Geralt esegue molte piroette e movimenti esplosivi, su un terreno irregolare".



"Non si sta combattendo in palestra, ma su un pendio con i ciottoli o mentre sta piovendo. Quindi è necessario assicurarsi che tutto sia salvaguardato e che si crei il giusto meccanismo muscolare: fianchi, ginocchia, gomiti, spalle".



Secondo Cavill, questa non è stata l'unica sfida, in quanto anche impugnare la spada senza arrecare danni ai suoi colleghi attori si è rivelato altrettanto complesso. "La cosa più difficile del combattimento sul set con un'arma pesante è che non la stai davvero facendo oscillare per uccidere qualcuno", ha aggiunto.



