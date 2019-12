The Wolf Among Us 2, lo sviluppo è stato ricominciato da zero

Dopo il rinnovato annuncio di The Wolf Among Us 2, avvenuto in occasione dei The Game Awards che si sono svolti la scorsa settimana, apprendiamo che lo sviluppo del progetto è di fatto ripartito dall'inizio.



A confermarlo è stato Jamie Ottilie, CEO di LCG Entertainment, lo studio che adesso si occupa di gestire il vecchio catalogo di Telltale Games.



Lo sviluppatore ha confermato che il titolo è stato praticamente ricostruito da zero utilizzando l'Unreal Engine 4, mentre per il precedente progetto era stato previsto l'utilizzo di Unity.



Per il momento la data d'uscita di The Wolf Among Us 2 non è stata ancora rivelata. Qui di seguito riproponiamo il trailer che è stato mostrato in anteprima ai The Game Awards 2019.