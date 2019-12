Xbox Series X, per Randy Pitchford la nuova console Microsoft manca di ambizione

Il fondatore di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha dichiarato di essere rimasto deluso dalla presentazione di Xbox Series X. Secondo il fondatore dello studio americano, la prossima console Microsoft manca di ambizione rispetto a Xbox One X, che al contrario ha trovato "stimolante".



In un tweet in cui ha commentato l'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, Phil Spencer aveva affermato: "man mano che la legge di Moore rallenta e le nostre ambizioni aumentano, si rende necessaria l'innovazione del design. Anche le innovazioni del software come il VRS saranno fondamentali. Xbox Series X riscrive le regole del design delle console e il livello di potenza dovrebbe essere straordinario".



Ebbene, rivolgendosi proprio a Phil Spencer tramite i social, Pitchford ha scritto: "il tuo messaggio ambizioso per Xbox One X è stato stimolante, ma per la Serie X beh, sembra più una scusa. Poi ha aggiunto: "La legge di Moore sta rallentando? Quanti transistor ci sono nella Serie X? E se la Legge di Moore fosse come il miglio sotto i 4 minuti?".



Per chi non lo sapesse, la Legge di Moore afferma che "la complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi ogni 3 anni)".



Rispondendo a chi lo additava di mostrare ostilità verso il Xbox, il leader di Gearbox ha detto di essere parte della community e ha svelato anche il suo Gamertag. Voi cosa ne pensate delle parole di Randy Pitchford? Discutiamone qui sotto nei commenti.