Sensible World of Soccer 2020 disponibile gratuitamente

FIFA 20 spostati, perché i ragazzi della comunità di sensiblesoccer.de hanno rilasciato la versione finale del mastodontico aggiornamento Sensible World of Soccer 2020, che modernizza il gioco di calcio più bello che sia mai stato realizzato (o era Kick Off 2? Per battagliare sull'argomento usate i commenti) con una quantità di contenuti che lo fanno sembrare un gioco completamente nuovo. Ossia, EA ve lo venderebbe come tale, questi regalano tutto. Si scherza, ovviamente (ma nemmeno troppo).



Sensible World of Soccer 2020 è un'applicazione per Windows realizzata disassemblando la versione DOS di Sensible World of Soccer 96/97. Da notare che è disponibile anche per Amiga (minimo 600/1200 con 4MB di fastram... mette i brividi scriverlo), per la gioia degli appassionati del vecchio sistema di Commodore. Tra le novità spiccano l'aggiunta del supporto per controller USB, le nuove opzioni di salvataggio, squadre completamente aggiornate alla stagione 19/20 (per un totale di 2.400 team e 26.000 giocatori) e tanto altro.



L'unico limite, se così lo vogliamo chiamare, è la necessità di avere una precedente versione di Sensible World of Soccer installata sull'hard disk per l'installazione. Se non volete fare i pirati, attualmente il gioco è in offerta su GOG per i saldi invernali a 1,39€.



Sensible World of Soccer 2020 download