What the Golf?, data di lancio e trailer della modalità coop per Nintendo Switch

Triband ha annunciato la data di lancio di What the Golf? per Nintendo Switch, il "gioco di golf per chi odia i giochi di golf". What the Golf? arriva sulla console di Nintendo il 21 maggio 2020. Lo sviluppatore ha fatto l'annuncio attraverso un esilarante trailer che mostra l'inedita modalità coop da divano.

La modalità Party locale per due giocatori permette a due amici di competere su una serie di folli campi da golf per cercare di mandare la pallina in buca. La particolarità è che entrambi giocano nello stesso momento, con tutta la confusione che ne consegue. La versione per Nintendo Switch integra in alcuni livelli delle funzionalità tipiche di Switch come touch screen e giroscopio, e presenta anche alcune sorprese per i giocatori.

La recensione di What the Golf? era già entusiasta del gioco, chissà se queste novità lo renderanno ancora più appetibile. Sicuramente lo sconto del 25% applicato in questo momento sul suo prezzo di copertina (19,99 euro) rende il tutto ancora più interessante.

What the Golf? è disponibile per iOS, PC e Nintendo Switch.