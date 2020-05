Mafia e un altro annuncio importante tra oggi e domani, continuano i tweet da 2K e Geoff Keighley

La Summer Game Fest sta entrando nel vivo con due appuntamenti tra oggi pomeriggio e domani, uno dei quali probabilmente dedicato a Mafia, a giudicare dall'insistenza degli indizi rilasciati anche dalla stessa 2K, mentre l'altro dovrebbe essere comunque qualcosa di notevole importanza.

Da una parte abbiamo dunque l'account Twitter di Mafia che continua la sua attività, dopo il silenzio radio totale che era durato per anni prima di questi giorni. Anche oggi è arrivato un tweet, nel quale leggiamo semplicemente "Rispetto", continuando dunque con le parole d'ordine tipiche della serie dopo le ermetiche comunicazioni dei giorni scorsi.

La Summer Game Fest ha un appuntamento fissato per oggi pomeriggio, un annuncio che potrete seguire in diretta alle 17:30 con Pierpaolo e Umberto ma che a quanto pare non sarà Batman, uno dei principali indiziati, bensì qualcosa di divertente.

Geoff Keighley, da parte sua, ha invece fatto riferimento all'appuntamento previsto per domani, di cui non si sa ugualmente nulla di preciso, riferendo che si tratta di uno dei momenti più importanti di questa estate, nientemeno. Potrebbe essere appunto Mafia 4, nel caso la serie non sia protagonista dell'annuncio di oggi (si assocerebbe forse male a qualcosa di "divertente"), ma considerando che la Summer Game Fest dovrebbe comprendere anche gli eventi di presentazione di PS5 e Xbox Series X, se si parla di momenti importanti viene da pensare a qualcosa collegato alle console next gen.

Insomma, il mistero si infittisce e l'abituale mancanza di understatement per quanto riguarda Keighley rende piuttosto difficile individuare i possibili argomenti dei vari annunci, dunque non resta che attendere semplicemente le prossime ore per scoprire qualcosa. D'altra parte, al primo appuntamento mancano ormai solo pochi minuti.

Wednesday is one of the more important moments this summer. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 12, 2020