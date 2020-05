Summer Game Fest: l'annuncio di oggi in diretta alle 17:30 con Pierpaolo e Umberto

Seguite con noi l'annuncio di oggi della Summer Game Fest: a partire dalle 17:30 Pierpaolo Greco e Umberto Moioli saranno in diretta su Twitch per commentare con il loro tagliente umorismo il primo gioco inedito annunciato all'interno del festival di Geoff Keighley.

I due si prepareranno all'annuncio, che sarà alle 18, con il loro proverbiale umorismo, per poi commentare con voi le novità presentate da Geoff Keighley. Il gioco sarà "originale e divertente", secondo il promotore dello show: quindi si tratta di un appuntamento a cui non mancare. Quello di oggi è comunque uno dei tanti eventi in questa lunga estate dei videogiochi, che si protrarrà sicuramente fino a luglio, quanto Ubisoft terrà il suo evento digitale.

