Animal Crossing: New Horizons, ecco la macchina LEGO che gioca al posto vostro

Ancora una volta i mattoncini LEGO si mettono al servizio dell'umanità, in particolare aiutando i giocatori di Animal Crossing: New Horizons. Per capire meglio di cosa stiamo parlando occorre tuttavia una breve premessa.

In Animal Crossing: New Horizons si preme moltissimo il tasto A dei JoyCon, e lo saprete benissimo se avete già giocato all'ultima esclusiva di rilievo su Nintendo Switch. Ora, il tasto A serve per mandare avanti i dialoghi con i personaggi, creare oggetti, confermare finestre a schermo, e molto altro ancora. Prendiamo ad esempio il crafting degli oggetti: non è altro che un eseguire A a ripetizione. Per alleviare il tedio e velocizzare il tutto, l'utente Reddit Ra7vaNn05 ha creato una macchina LEGO che gioca al vostro posto.

Grazie ad un sofisticato mix di mattoncini alimentati dai meccanismi e piccoli motori LEGO, la creazione preme ad oltranza il comando A su Animal Crossing: New Horizons. Basta lasciarlo in azione e dunque creerà moltissime esche per pesci, ad esempio, o in generale qualsiasi strumento di cui abbiate bisogno; basta avere i giusti materiali all'interno dell'inventario. Non permette di guadagnare stelline velocemente (non per il momento), ma è pur sempre qualcosa.

Ecco il video della creazione LEGO in azione: cosa ne pensate di cotanta capacità ingegneristica? Prima di salutarci date almeno un'occhiata a questo modello gratis per diventare Broly su Animal Crossing: New Horizons.