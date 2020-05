Animal Crossing: New Horizons, ecco il codice dedicato a Dragon Ball Super: Broly

Animal Crossing: New Horizons, la nuova grande esclusiva di Nintendo Switch, permette di registrare dei codici per sbloccare le creazioni artistiche dei giocatori. Facciamo un rapido esempio: il giocatore A disegna un modello molto carino per un abito, poi lo rende disponibile online; a questo punto il giocatore B può metterlo in download sul proprio gioco. E qui passiamo a Dragon Ball Super: Broly.

Un giocatore ha preso spunto dal più recente dei film del franchise di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly appunto, ricreando la divisa da combattimento del Super Saiyan Leggendario - la stessa vista nel lungometraggio animato. Dunque potrete vestirvi come Broly, e se poi avrete la pazienza di modificare anche i capelli del vostro personaggio diventerete dei Saiyan perfetti.

La procedura per riscattare un codice su Animal Crossing: New Horizons è molto semplice: innanzitutto recatevi presso il negozio delle sorelle Ago e Filo, quindi in fondo al locale troverete un pannello rosa con cui interagire. Effettuate il collegamento ad internet (serve un abbonamento al Nintendo Switch Online), inserire il codice e sbloccherete così il modello corrispondente, da salvare nell'inventario.

Ecco l'immagine con il modello di Broly dell'ultimo film di Dragon Ball Super: vi piace? Ricordiamo che in passato vi abbiamo fornito anche quelli di One Piece e poi altri a tema Dragon Ball per diventare Goku o Vegeta. Ma il più recente è dedicato a Geralt di Rivia di The Witcher 3.