Games in Italy Outlook, nasce la pubblicazione pensata per esaltare il made in Italy

IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ha creato Games in Italy Outlook. Si tratta di una pubblicazione quadrimestrale pensata per esaltare le migliori produzioni del Made in Italy videoludico create dai membri dell'Associazione.

IIDEA distribuirà Games in Italy Outlook attraverso tutti i propri canali, a partire dal sito Internet, dove sarà realizzata una nuova sezione dedicata, fino ai social media. Le pubblicazioni saranno disponibili sia in lingua italiana che in lingua inglese, per una maggiore diffusione a livello internazionale.

"Come Associazione siamo impegnati da anni nella promozione delle produzioni italiane in Italia e all'estero e un ruolo fondamentale nella nostra azione è sempre stato giocato dalla partecipazione alle più importanti fiere internazionali del settore", ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "In un anno come questo che ha cambiato i paradigmi di qualsiasi organizzazione, è necessario trovare modi nuovi e diversi per supportare le imprese associate. Un primo passo in questa direzione è stato il lancio dei nostri Business Talks, una serie di appuntamenti bisettimanali per trattare di temi di interesse comune attraverso il canale Discord dell'Associazione. Ora, con Games in Italy Outlook, vogliamo fornire un nuovo strumento di comunicazione alla nostra base associativa, per rendere più visibile il lavoro di tanti sviluppatori italiani che si impegnano ogni giorno per portare sul mercato i frutti della loro passione, della loro creatività e del loro impegno".

Il primo appuntamento include sette titoli, pubblicati dagli sviluppatori italiani soci di IIDEA tra gennaio e aprile 2020: