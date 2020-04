IIDEA lancia un programma di Business Talks sul proprio canale Discord

IIDEA, l'associazione di categoria per gli editori e gli sviluppatori di videogiochi italiani, lancia un programma di Business Talks sul proprio canale Discord. L'Associazione collaborerà con Renaissance PR per il primo appuntamento aperto a tutti gli sviluppatori di videogiochi sulla comunicazione al tempo del COVID-19.

Come parte della missione di IIDEA di supportare l'industria dei videogiochi nell'affrontare l'emergenza COVID-19, l'Associazione lancerà una serie di appuntamenti sul proprio canale Discord in cui saranno esplorate le questioni di maggiore impatto per il settore.

"Nel 2020 IIDEA ha intrapreso un percorso di cambiamento che, a partire dal rebranding dell'Associazione e con l'avvio di numerosi nuovi progetti, vuole portare nuova linfa al nostro settore", spiega Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Il lockdown che ha coinvolto prima l'Italia e poi il resto d'Europa ha reso necessaria un'ulteriore evoluzione e accelerazione nella realizzazione di alcune di queste iniziative. Siamo pertanto entusiasti nell'annunciare il lancio del nostro programma di Business Talks, attraverso il quale tratteremo di volta in volta temi di interesse generale per il settore, anche se i primi appuntamenti saranno dedicati alla realtà da affrontare per il settore durante l'emergenza sanitaria."

Parlando del coinvolgimento di Renaissance PR nell'appuntamento inaugurale, che si terrà mercoledì 22 aprile dalle 17.00 alle 18.00, il fondatore dell'agenzia Stefano Petrullo ha commentato: "Siamo consapevoli del fatto che la situazione attuale a livello globale può portare all'isolamento e allo stress e vogliamo offrire una voce amichevole all'industria italiana dei videogiochi. L'emergenza sanitaria ha fatto emergere diverse questioni inesplorate nel settore, alcune delle quali sono strettamente correlate alle PR e alla comunicazione. Parleremo delle attività PR in un mondo senza eventi, degli showcase realizzati in remoto, di come prepararsi al meglio alle interviste, di come comunicare in un periodo di crisi e affrontare tematiche sensibili."

Durante il Business Talk, Stefano Petrullo, insieme alla collega Emily Britt, annuncerà un programma di assistenza gratuita da remoto, realizzato in collaborazione con IIDEA, rivolto agli sviluppatori italiani di videogiochi che hanno bisogno di un supporto PR durante questo periodo di emergenza.

Ogni sessione durerà fino a 30 minuti e offrirà i seguenti servizi: