GTA 6 sviluppo appena iniziato, potrebbe uscire in versione ridotta, per poi essere espanso

GTA 6 sarebbe all'inizio dello sviluppo e potrebbe uscire in versione ridotta, per poi essere espanso con il passare del tempo. Sostanzialmente diventerebbe un live service puro, in cui non è chiaro se troverà spazio una campagna single player (e se lo troverà, sarà probabilmente adattata al nuovo modello).

A dirlo non è il solito rumor dei poveri su Reddit, ma Jason Schreier di Kotaku, uno che di solito non scrive cose a caso. Schreier ha riportato della nuova cultura lavorativa di Rockstar Games dopo il lancio di Red Dead Redemption 2, che comprende anche una maggiore apertura nella comunicazione con i dipendenti, che adesso vengono regolarmente informati dei progetti della compagnia. Tra quelli illustrati c'è stato anche il nuovo GTA (mai chiamato GTA 6 da Rockstar Games, ma noi per comodità lo chiamiamo così).

Stando a quanto detto da Rockstar stessa quindi, le dimensioni di GTA 6 al lancio saranno moderate e il gioco sarà successivamente espanso con aggiornamenti regolari. Inoltre, come già scritto, il gioco sarebbe nelle prime fasi dello sviluppo, informazione in contrasto con quelle di praticamente tutti gli ultimi rumor. Sostanzialmente Rockstar sembra voler integrare il modello GTA Online direttamente nel gioco base. In questo modo sarà mitigata anche la richiesta di crunch ai dipendenti.