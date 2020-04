Persona 5 Royal e tante esclusive PS4 su PC, ma qualcosa non va in Amazon France [Aggiornata]

Persona 5 Royal potrebbe essere in arrivo su PC, almeno stando alla pagina aperta da Amazon France. In realtà qualcosa sta succedendo nel celebre negozio online: sono troppe le esclusive di PlayStation 4 ad essere messe in listino anche per PC: o Sony ha cambiato repentinamente strategia o qualcosa non sta andando per il verso giusto dalle parti di Amazon France.

(Aggiornamento) Oltre a P5R sono "arrivate" da Amazon France, solitamente fonte molto attendibile, le date di uscita e le schede di tantissime altre esclusive PlayStation 4 su PC. Si parla di The Last of Us 2, Uncharted: The Nathan Drake Collection e molti altri giochi PS4. A questo punto sembra più un errore da parte del celebre negozio online che di un vero e proprio annuncio come poteva essere stato per Horizon Zero Dawn, ma staremo a vedere. Nel frattempo prendere gli annunci di queste ore come lo scherzo di un dipendente arrabbiato.

(Notizia originale) Purtroppo mancano completamente i dettagli, ma anche solo la sua esistenza ha scatenato l'euforia di moltissimi giocatori. Del resto stiamo parlando di uno dei videogiochi migliori di questa generazione, nonché di una delle esclusive di pregio di PS4, quindi è normale che una notizia simile renda frizzantina l'aria.

Persona 5 Royal è la versione riveduta e corretta di Persona 5. L'originale uscì su PS3 e PS4, mentre la nuova edizione, di recente pubblicazione, solo su PS4. Secondo molti è il miglior JRPG della generazione, quindi è inevitabile essere felici di poterci giocare anche su PC.

A completare la notizia, pochi minuti fa abbiamo riportato che anche Days Gone, altra esclusiva di PS4, potrebbe essere in arrivo su PC (la fonte è sempre Amazon France).

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato ufficialmente. Comunque sia il recente annuncio di Horizon Zero Dawn su PC, sommato a quelli precedenti di Detroit: Become Human e Death Stranding, fanno ben sperare e rendono dei nuovi port davvero probabili.