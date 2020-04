Gameloft Classics: giochi gratis per il ventesimo anniversario di Gameloft

Per festeggiare il suo ventesimo anniversario, Gameloft ha deciso di regalare la raccolta Gameloft Classics per sistemi Android (trovate il link in fondo alla notizia) che comprende trenta giochi gratis, tutti presi dal suo vasto catalogo.

Oltre a essercene di davvero belli, Gameloft Classics è anche un ottimo modo per vedere come si sono evoluti i giochi mobile nel corso degli anni. Alcuni dei titoli inclusi, infatti, erano diventati praticamente irreperibili, a meno di non avere un vecchio telefono e averli preinstallati.

Ecco l'elenco completo dei giochi inclusi (divisi per genere):

Puzzle