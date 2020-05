PCSX2, grossi miglioramenti nella versione 1.6.0 del più noto emulatore di PS2

Il PCSX2, probabilmente il più importante emulatore di PS2 in circolazione, è stato recentemente aggiornato dopo quattro anni di attesa, arrivando alla versione 1.6.0. Si tratta di un aggiornamento davvero monumentale, che aumenta enormemente la compatibilità con i giochi, migliorandone in molti casi la resa grafica. In particolare ora molti titoli hanno le ombre sistemate, lì dove prima erano assenti e piene di glitch, mentre in altri sono stati sistemati alcuni dettagli che rendevano poco piacevoli le partite.

Sappiamo che parlare di emulazione è sempre rischioso, ma in casi del genere è sicuramente interessante vedere i progressi fatti dalla scena, soprattutto per console come PS2 il cui vasto catalogo senza emulazione rischierebbe di sprofondare per la maggior parte nell'oblio. Del resto i produttori hardware, Microsoft a parte che, bontà sua, ha da anni lanciato un vasto programma di retrocompatibilità, si sono sempre dimostrati colpevolmente poco interessati a preservare i cataloghi delle loro vecchie console, a parte che per alcuni titoli chiave che vengono riproposti ciclicamente, a prezzi spesso esorbitanti. Da notare che il PCSX2 funziona anche con i dischi originali, quindi potete acquistare un gioco originale per PS2 (usato, naturalmente) e giocarlo su PC utilizzando questo portentoso software.