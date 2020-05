Cosplayer di 55 anni interpreta una maid 40 anni più giovane senza sfigurare

Avete mai visto una cosplayer interpretare una maid di 40 anni più giovane senza sfigurare nemmeno un pochino? La vedrete oggi, grazie alla simpatica iniziativa di Kikuko Inoue per il Maid Day 2020. Ennesima dimostrazione del fatto che i limiti di questa passione siano mentali, e non fisici, nella maggior parte dei casi.

Kikuko Inoue è la doppiatrice del personaggio Kirumi Tojo, vera e propria beniamina della serie Danganronpa, nonché acclamata ufficialmente come la Maid Definitiva dai giocatori (e non). Kikuko ha deciso di festeggiare il Maid Day 2020 con un cosplay dedicato a Tojo. Cosa c'è di strano in tutto ciò? Niente, se non il fatto che la doppiatrice non sfiguri nemmeno un po'. Beh, neanche Jessica Nigri sfigurava in sexy Vegeta, ma questo è un altro discorso.

E apparentemente motivo per sfigurare ce ne sarebbe eccome: Inoue ha 55 anni, il personaggio di Kirumi Tojo ne avrà si e no 15. 40 anni di differenza, che però - come avrete modo di vedere - non si notano. E la qualità di accessori, costume e interpretazione c'entra fino a un certo punto: è proprio Kikuko Inoue ad essere una bellissima donna!

Innanzitutto ricordiamo l'aspetto di Kirumi Tojo in una pratica immagine.

OHOHOHO Kirumi Tojo's birthday!!! I hope she has a day off... Happy birthday, Kirumi! pic.twitter.com/7UQ2owmYma — Izziel Baksai (@izzielbaksai) May 9, 2020