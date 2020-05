Gran Turismo Sport, Red Bull Ring Masters è il nuovo format esport che partirà a maggio

Red Bull Ring Masters è il nuovo format esport di Gran Turismo Sport, che partirà il 15 maggio 2020 creato in collaborazione tra Sony Italia e la celebre bevanda energetica. In questa competizione i piloti in erba potranno misurare le loro abilità alla guida sul circuito Red Bull Ring.

Alla nuova stagione competitiva elettronica targata Red Bull si aggiunge un nuovo torneo dedicato, questa volta, agli appassionati delle simulazioni sportive motoristiche. Nato in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia, il Red Bull Ring Masters è infatti il nuovo format esport che offre una sfida unica nel suo genere per tutti i player di Gran Turismo Sport.

Grazie a poche e semplici regole di ingaggio, chiunque può dimostrare le proprie abilità di guida a bordo dell'unica super car ammessa in gara, la Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16, lungo le curve e i rettilinei del mitico circuito Red Bull Ring. Per accedere al torneo basta interagire direttamente tramite la dashboard di PlayStation 4 che gestirà in automatico il matchmaking dei piloti e tutte le sessioni di gioco del torneo.

Il Red Bull Ring Masters si terrà ogni venerdì, a partire dall'15 maggio fino al 5 di giugno, attraverso due fasi ben distinte di gioco che saranno disputate tutte lo stesso giorno per 4 repliche settimanali consecutive. La prima fase prevede una serie di turni di qualificazione nell'avvincente modalità 1vs1 che avrà lo scopo di selezionare gli 8 piloti che disputeranno la gara finale del torneo, alla quale si aggiungerà un pro player del team ufficiale Red Bull Racing.

Il miglior player che avrà avuto le capacità per distinguersi durante la corsa finale, avrà l'opportunità di poter trascorrere un'intera sessione di gioco in compagnia del pro player della scuderia esport Red Bull Racing, per imparare tutti i segreti di gioco per competere ad alti livelli.

Ulteriori informazioni sul regolamento del Red Bull Ring Masters sono disponibili a questo indirizzo.