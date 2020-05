eSerie A TIM: Infront entra all'interno dell'Osservatorio Italiano Esports

Infront, la società che in collaborazione con la Lega Serie A sta organizzando l'eSerie A TIM entra a far parte dell'Osservatorio Italiano Esports per creare sinergie con i principali stakeholder della scena Esports italiana.

Infront ha accolto con interesse l'invito a diventare partner dell'Osservatorio Italiano Esports, che rappresenta la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L'accordo rientra nella strategia dell'azienda di accrescere la propria presenza nel segmento dei videogiochi competitivi e di creare nuove opportunità di business.

Infront ha all'attivo una serie di progetti nel settore degli Esports, primo fra tutti il campionato eSerie A TIM, per cui l'azienda gestisce la parte produttiva ed organizzativa in coordinamento con Lega Serie A. A livello internazionale, il Gruppo si sta sempre più rafforzando in questa direzione, avendo recentemente nominato André Flackel quale responsabile dell'area gaming ed Esports per lo sviluppo strategico e di business, viste le opportunità crescenti del settore a livello globale.

"Vediamo un enorme potenziale negli Esports e nella possibilità di interagire con le community degli appassionati", ha dichiarato Stefano Deantoni, Direttore Marketing Infront Italy "Seppur giovane, il network dell'OIES racchiude realtà primarie del mondo dello sport e dello sport business e grazie alla possibilità di networking offerta è possibile sviluppare sinergie e strategie di crescita e sviluppo degli Esports in Italia- Abbiamo accolto con entusiasmo il loro invito per portare il nostro contributo al settore".

Grazie a questa importante collaborazione, l'OIES continua nella sua opera di riunire i più importanti player del settore, per accelerare il progresso del movimento Esports italiano. L'Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.