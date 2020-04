Animal Crossing: New Horizons e One Piece, i modelli per gli accessori di Chopper e Sanji

Torna l'appuntamento con i modelli perfetti da riscattare su Animal Crossing: New Horizons, così da poter impersonare e sbloccare i vestiti dei personaggi più famosi di manga e anime. Questa volta tocca al celeberrimo One Piece, con degli accessori imperdibili dedicati a Chopper e a Sanji.

Questo giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha realizzato dei modelli semplicemente perfetti, uno pensato per il cappello di Tony Tony Chopper, l'altro basato sulla felpa di Sanji. Anche voi potrete riscattarli all'interno del titolo ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, vi basterà appuntarvi i codici e recarvi dalla bottega delle sorelle Ago e Filo. Di scuse non ne avete troppe: le sorelle Ago e Filo sono sempre lì con il loro negozietto, a differenza di Volpolo introdotto con un recente e corposo aggiornamento.

Una volta arrivati da Ago e Filo, per riscattare i modelli interagite con il terminale rosa in fondo al locale; avrete bisogno di una connessione ad internet per inserire manualmente i due diversi codici, sbloccando così i pattern relativi agli accessori di One Piece. Ora salvateli singolarmente in due slot vuoti e detto fatto: potrete utilizzarli quando vorrete per un copricapo e un abito a tema. Volendo anche i vostri abitanti potranno indossarli a loro volta.

Cosa ne pensate di questi modelli di One Piece per Animal Crossing: New Horizons? Vi piacciono? Avete già visto quello dedicato invece a Goku di Dragon Ball Z, oppure quello a tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild?