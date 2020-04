PUBG: la Stagione 7 introduce i bot, ma i giocatori già li odiano

La Stagione 7 di PlayerUnknown's Battlegrounds è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, con tutta una serie di novità davvero notevoli. Cosa potrebbe andare storto, allora, per i giocatori? Beh, ad esempio l'introduzione dei bot, che non ha convinto praticamente nessuno.

Apprendiamo queste informazioni da una discussione su ResetEra, trovate tutto il materiale in lingua originale nel campo Fonte di questo articolo. I giocatori di PUBG hanno confermato l'arrivo dei bot all'interno del titolo, sia su console che su PC: uno di loro è riuscito ad eliminarne sette di seguito senza alcuno sforzo, per poi arrivare nelle fasi finali della partita e affrontare altri giocatori umani. Ma mentre per qualcuno questo potrebbe risultare appagante, per un'altra cerchia di utenti (piuttosto cospicua) l'introduzione della Stagione 7 ha rovinato invece l'esperienza di gioco.

I giocatori già odiano i bot. L'utente Brasil, per esempio, ha commentato dicendo "I bot hanno già rovinato il mio interesse in Fortnite. Preferisco un matchmaking più lungo,che ritrovarmi con loro in partita". Dello stesso parere Sign MyGuestbook!: "Non dovrebbero fare una cosa del genere". Certo, i bot resteranno su PUBG solo nelle partite pubbliche, mentre verranno esclusi da quelle classificate: ma è pur vero che per il momento le partite del gioco sono soltanto pubbliche, e dunque è impossibile giocare senza presenti controllati dall'intelligenza artificiale.

In fin dei conti i giocatori di Fortnite si sono adattati ai bot, presenti dal lancio di Fortnite Capitolo 2. Credete che avverrà lo stesso con PlayerUnknown's Battlegrounds? E voi cosa ne pensate circa la loro introduzione? Ricordiamo che proprio in queste ore PUBG è stato confermato per Google Stadia.