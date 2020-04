Fortnite: sfide della Settimana 11 e 12 svelate dall'Aggiornamento 12.50 (Dominio Locale)

L'Aggiornamento 12.50 di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile per il download, e i server di gioco sono già tornati online. Come era lecito immaginare, ha introdotto anche le sfide della Settimana 11 e 12, che possiamo quindi conoscere in anticipo grazie al lavoro di leaker e dataminer. Faranno parte del set Dominio Locale.

Le sfide della Settimana 11 e della Settimana 12 arriveranno in due momenti distinti su Fortnite Battaglia Reale: una prima ondata di missioni sarà disponibile da domani giovedì 30 aprile 2020, la seconda da giovedì 7 maggio 2020 (salvo modifiche impreviste). Questa è l'occasione giusta per accumulare tantissimi punti esperienza per il proprio Pass Battaglia a Pagamento della Stagione 2, raggiungendo così finalmente il livello 100 o sbloccando addirittura le Skin d'Oro (che richiedono di arrivare al livello 340).

Ecco il primo elenco con tutte le sfide di Fortnite della Settimana 11:

Elimina giocatori o scagnozzi a Parco Pacifico

Apri forzieri bloccati da uno scanner ID alla Grotta

Getta gli scagnozzi fuori bordo dallo Yacht

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Danneggia giocatori all'Agenzia

Raccogli metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido

Cerca dei forzieri al Corso Commercio

Pesca un pesce nel Pantano Palpitante

Posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Moli Molesti