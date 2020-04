Google Play, i primi cinque giochi hanno prodotto 140 milioni di dollari di ricavi a marzo in USA

I primi cinque giochi di Google Play in USA hanno prodotto 140 milioni di dollari di ricavi nel mese di marzo, stando a quanto rilevato da GoldenCasinoNews.

L'applicazione che avrebbe fruttato di più, con 64,42 milioni di dollari di ricavi, sarebbe Coin Master di Moon Active, il classico free-to-play ultra casual con meccaniche da gioco d'azzardo, scaricato da più di due milioni di persone solo a marzo.

Al secondo posto troviamo Candy Crush Saga che avrebbe prodotto 32,21 milioni di dollari di ricavi (44 milioni di dollari a livello globale), confermandosi uno dei giochi mobile più fruttuosi di sempre.

In terza posizione appare Gardenscapes di Playrx, con quattro milioni di download e 26 milioni di dollari di ricavi globali. Gli ultimi due titoli della top 5 sono Pokémon GO, con 14,3 milioni di dollari di ricavi, e PUBG mobile, con 12,45 milioni di dollari di ricavi. Da notare che nove delle dieci top app di marzo in USA sono videogiochi.