NBA 2K20, con "The Last Dance" Michael Jordan e i Bulls tornano giocatissimi

L'effetto "The Last Dance", lo splendido documentario dedicato all'ultimo anno di Michael Jordan ai Chicago Bulls trasmesso da Netflix, si sente anche sui parquet virtuali di NBA 2K20: tutte le squadre di His Airness, infatti, hanno subito un'impennata nel gradimento dei giocatori.

Mentre le puntate 3-4 di The Last Dance, l'eccellente documentario di Netflix dedicato alla stagione 1997-98 dei mitici Chicago Bulls di Michael Jordan, mostrano l'importanza che Dennis Rodman -nonostante la testa matta- aveva per l'alchimia e gli equilibri della squadra, i giocatori di NBA 2K20 riscoprono, per così dire, i tori rossi.

In queste settimane, infatti, 2K Games ha visto salire del 131% il numero delle partite disputate con una delle sei annate dei Chicago Bulls presenti in NBA 2K20. Oltre alla squadra protagonista del documentario, i Bulls del 97'-98', sono presenti altre annate, così da poter "toccare con mano" quella crescita della franchigia di cui si parla in The Last Dance.

Le squadre incluse nel gioco sono: