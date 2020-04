Pokémon: Ali del crepuscolo, il quarto episodio contiene un errore e la società si scusa

Pokémon: Ali del crepuscolo è una miniserie animata dedicata al mondo dei mostriciattoli tascabili di Nintendo: in particolare permette di conoscere personaggi, situazioni e Pokémon legati a Pokémon Spada e Scudo, dunque alla Regione di Galar. Ma nessuna serie è davvero perfetta: avevate notato questo errore?

Il quarto episodio di Pokémon: Ali del crepuscolo, cioè Pomeriggio tra le onde, presenta un errore. Moltissimi fan che hanno acquistato Pokémon Spada e Scudo lo hanno notato subito: ad un certo punto Azzurra viene mostrata in compagnia di Dewgong. Come fa ad essere presente Dewgong, se quel Pokémon non c'è in Spada e Scudo, e se The Pokémon Company ha confermato che gli episodi avrebbero mostrato solo mostriciattoli e personaggi di questi ultimi giochi?

Di conseguenza la società si è scusata per l'errore in un post pubblicato su Twitter. Chiaramente non è nulla di grave, ma i fan hanno apprezzato il gesto: questione di serietà ed onestà, probabilmente. Tuttavia resta una considerazione da fare: sappiamo che i prossimi DLC di Pokémon Spada e Scudo introdurranno 200 nuovi mostriciattoli anche su Galar. Che Dewgong sia già da tempo uno dei candidati prescelti?