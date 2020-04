MediaWorld X-Days, Nintendo Switch, portatili, smatphone, Macbook e iPad in sconto

In campo PC possiamo vedere diversi portatili da gaming, come l'ASUS FX505DU-BQ124T da 15,6''. con AMD Ryzen 7-3750H (2,3 GHz - 4 MB L3) e 16 GB di RAM a 1199 euro o il MSI GE63 RAIDER RGB 8SG-024IT, sempre da 15,6'' con Intel Core I7-8750H (2,2 GHz - 9 MB L3), 16 GB di RAM e nVidia RTX 2080 con 8 GB dedicati a 2299 euro. Questo è l'indirizzo giusto per trovare le promozioni.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.