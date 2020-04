Xbox Game Pass, un'infografica degli ultimi tre mesi mostra i numeri dell'eccezionale servizio

L'insider Klobrille ha compilato un'infografica sugli ultimi tre mesi dell'Xbox Game Pass, che mostra in modo plastico l'eccezionalità di questo servizio, sempre più appetibile per i videogiocatori PC e Xbox.

A febbraio, marzo e aprile sono stati inseriti nel servizio 43 giochi console e 36 giochi PC, dei quali 14 dal giorno di lancio. Di questi ultimi sei sono titoli first party e i restanti otto di publisher terzi. In totale i nuovi giochi sul servizio sono stati 57 (alcuni sono stati resi disponibili per PC e Xbox One).

Ottima anche la qualità, con otto giochi che secondo opencritic.com hanno una valutazione Mighty (media voto dal novantesimo percentile in su), 19 Strong (media voto tra il sessantesimo percentile e il novantesimo), 13 Fair (tra 30 e 60) e 5 Weak (sotto il trentesimo percentile). La conclusione è semplice: gli abbonati a Xbox Game Pass hanno potuto giocare a moltissimi titoli di qualità mediamente molto alta, comprese alcune esclusive. Da notare che maggio inizierà con Red Dead Redemption 2, quindi immaginiamo che anche il prossimo sarà un grande mese.

Sarà per questo che molti ritengono l'Xbox Game Pass la vera killer application della nuova generazione?