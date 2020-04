Xbox Game Pass: se fosse questa la vera killer app di Xbox Series X?

Notizia di oggi, infatti, è che Red Dead Redemption 2 arriverà il 7 maggio su Xbox Game Pass . Si tratta di un tripla A di successo, ancora relativamente recente (è uscito il 26 ottobre 2018) e comunque ancora in piena attività. Red Dead Online, infatti, è aggiornato con cadenza settimanale da Rockstar Games ed è in grado di richiamare migliaia di giocatori in questo selvaggio West virtuale. Si tratta quindi di un aggiunta di assoluto spessore che va ad affiancare tutte le esclusive Micorosft presenti, ma soprattutto future, oltre che tutta una serie di altri giochi di piccolo/medio/grande cabotaggio in grado di dare un valore incredibile a questa offerta.

Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft diventa ogni settimana che passa sempre più ricco e interessante. Oltre alle esclusive di Microsoft, infatti, stanno arrivando progressivamente sempre più giochi interessanti, tali da farci chiedere se sia questa la vera killer app in grado di far vendere milioni di Xbox Series X una volta che la console sarà disponibile al lancio.

Anche i giocatori PC, infatti, possono contare su di un abbonamento simile, in alcuni casi sovrapponibile, in altri no. Le esclusive Microsoft più recenti, come Bleeding Edge o Gears 5 per esempio, ci sono tutte, mentre potrebbero mancare alcuni giochi del passato. E per un Mortal Kombat X che c'è solo su console, arrivano Football Manager 2020 o una bella collezione di strategici di Paradox a compensare. La vera differenza è data dall'interfaccia: Xbox Game Pass per PC app su PC è ancora in versione beta e, nonostante i recenti miglioramenti, ancora non riesce ad avere lo stesso appeal e gli stessi sevizi di Steam.

Il costo per avere accesso ad entrambi i cataloghi, più l'abbonamento a Xbox Live Gold (che tra le altre cose consente di aggiungere alla propria libreria a tempo indeterminato alcuni giochi ogni mese) è di 12,99 euro al mese. Meno di quanto chiede Netflix per l'abbonamento con 5 account, tanto per fare dei paragoni. Un valore oggettivamente incredibile, considerando le ore di gameplay potenziale contenute nell'offerta.

L'essere, inoltre, un servizio, consente a Microsoft di renderlo facilmente trasferibile da una macchina all'altra, da una generazione alla successiva. Ecco che quindi l'avere immediatamente accesso ad una libreria di 100 e più giochi da scaricare sulla propria Xbox Series X potrebbe essere il motivo che spingerà molti a prediligere la nuova generazione di Microsoft, più dei TeraFlops, degli SSD e di tutte le altre cose che al momento entusiasmano, ma che non sarà possibile sfruttare senza una lineup all'altezza. Avere la possibilità, sin dal lancio, di giocare online a Bleeding Edge, di ammirare i propri livelli di Minecraft col ray-tracing, di avere a porta di cloud i salvataggi di Cyberpunk 2077 o di R6S potrebbe essere davvero l'asso nella manica di Xbox Series X.