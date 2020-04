Assassin's Creed e BossLogic: una collaborazione vincente!

Inizio dalle doverose presentazioni. BossLogic è il nome d'arte di Kode Abdo , illustratore e disegnatore australiano di Melbourne, da molti considerato il più famoso e popolare fan artist della rete: un artista dedito a immaginare e reinterpretare poster e personaggi di saghe, film, anime, videogiochi secondo il proprio gusto e la propria visione creativa. Nato come semplice disegnatore a mano libera, Abdo scopre Adobe Photoshop e, più in generale il design digitale, una dozzina d'anni fa e da allora inizia a mietere successi uno dopo l'altro e a farsi conoscere nella grande rete grazie alla sua incredibile abilità che gli consente di trasformare in disegno personaggi e attori noti, mentre ricoprono e rivestono ruoli non ufficiali ma perfettamente in parte grazie alle voci di corridoio e ai sogni di milioni di fan sparsi in giro per il mondo.

Chi è BossLogic?

I post su Instagram di BossLogic, spesso apprezzati con decine di migliaia di like e discussi da centinaia di commenti, gli hanno permesso di farsi notare persino dall'establishment hollywoodiano al punto da stimolare attori del calibro di Dwayne Johnson The Rock o Jake Gyllenhaal a contattarlo privatamente per chiedergli disegni e lavori, magari per pubblicizzare show o specifici ruoli. Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

Lo scorso anno infatti Abdo viene addirittura coinvolto dai fratelli Russo nel design di alcuni poster ufficiali relativi ad Avengers: Endgame e successivamente anche da Disney per una versione speciale del poster di Aladdin, il film live action con protagonisti Will Smith e Naomi Scott. Da quel preciso momento BossLogic si trasforma in una vera e propria icona vivente: nonostante la sua riservatezza e la precisa volontà di lasciare in secondo piano la sua immagine privata, Abdo è tra i protagonisti del San Diego Comic-con dello scorso anno, dove centinaia di persone fanno la fila solo per avere una sua immagine autografata o per poter scambiare due chiacchiere con lo schivo artista.

BossLogic non ha mai fatto segreto della sua passione per i videogiochi. Come gran parte degli artisti giovani del nostro tempo, il suo legame con l'intrattenimento videoludico è semplicemente naturale e traspare in molte delle immagini che popolano il suo Instragram. Di recentissimo anche lui si è lanciato in quella sorta di contest non ufficiale con il DualSense di PlayStation 5 e si è dilettato a immaginare il nuovo pad in delle fantomatiche collector's edition. Le sue interpretazioni del controller in versione Death Stranding e Cyberpunk 2077 hanno fatto il giro del mondo, ma non sono mancati apprezzamenti anche per il Dual Sense di Devil May Cry o di Marvel's Spider-man.

Particolarmente apprezzati sono stati anche i suoi ipotetici poster della serie The Last of Us annunciata di recente da HBO e Naughty Dog, ma due dei più fulgidi esempi dell'ironia che caratterizza BossLogic è sicuramente la locandina del film di Super Smash Bros con protagonista Henry Cavill nei panni di Super Mario e la proposta di vestirsi da Skorpion di Mortal Kombat per un cosplay perfettamente in linea con le necessità di distanziamento sociale e uso della mascherina a causa del Coronavirus.