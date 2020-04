Animal Crossing: New Horizons, il codice per il modello a tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Cosa hanno in comune Animal Crossing: New Horizons e The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Sono entrambi due titoli disponibili in esclusiva su Nintendo Switch, la console portatile di Nintendo. Tutto qui? Beh, non proprio. Adesso potrete vestirvi come la principessa anche nel mondo degli animaletti più tenero di sempre.

Ancora una volta chiaramente bisogna ringraziare la community dei giocatori: grazie a questo utente giapponese potrete riscattare un codice a tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Animal Crossing: New Horizons, sbloccando così il vestito della principessa Zelda. Probabilmente si tratta di un ottimo spunto soprattutto per le giocatrici del gentil sesso, ma di certo non saremo noi a giudicare i maschietti che vorranno indossarlo. Il modello può essere indossato indifferentemente dall'uno e dall'altro.

Per riscattare il codice a tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Animal Crossing: New Horizons la procedura da seguire sarà sempre la stessa vista per quello di Vegeta, poi per il Goku di Dragon Ball Z, e via dicendo. Come prima cosa dovrete recarvi presso la bottega delle sorelle Ago e Filo, quindi interagire con il monitor rosa in fondo al locale. Da ultimo qui inserirete manualmente il codice, dopo aver effettuato la connessione ad internet (obbligatoria).

Eccovi anche l'immagine del modello di Zelda: vi piace? Lo indosserete? E avete già visto il giocatore che ha modificato l'intera isola per celebrare Blatero?