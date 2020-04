Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di metalsenshi

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema mondo degli anime e dei manga. Nella giornata di oggi, in particolare, possiamo offrirvi un costume dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball, celebre opera di Akira Toriyama. Del resto era già un po' di tempo che non se ne vedevano di nuovi.

La cosplayer in questione è metalsenshi, e ha realizzato il suo cosplay di una Bunny Bulma estremamente sensuale basandosi naturalmente sulla prima serie manga e anime di Dragon Ball. Bunny Bulma è stata mostrata solo in alcuni episodi, ma da allora sembra non aver mai abbandonato davvero il cuore e il ricordo dei fan; questo cosplay è stato realizzato, ci sembra, in modo estremamente fedele e accurate, ma come sempre lasciamo a voi l'ultima parola sulla questione.

Eccovi l'immagine del cosplay di sexy Bunny Bulma di metalsenshi: vi piace? Ricordate di dare un'occhiata anche ai vari cosplay che vi abbiamo proposto su Nico Robin di One Piece, o volendo quelli di sexy Nami: i cosplayer di recente lavorano a tutta birra, pur con la sospensione di fiere ed eventi a tema a tempo indeterminato.