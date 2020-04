Total War: Shogun 2 gratis da oggi su Steam, ecco il link per il download

Come avevamo riportato qualche giorno fa , dunque, Total War: Shogun 2 può essere scaricato da oggi gratuitamente su Steam fino al primo maggio , dunque non ci sono molti giorni a disposizione per agire. Per effettuare il download del gioco, basta seguire il link riportato qui sotto:

Total War: Shogun 2 è disponibile gratis da oggi su Steam , con l'inizio della promozione organizzata da Sega e The Creative Assembly come supporto per stimolare il fatto di stare a casa contro la diffusione del coronavirus.

Si tratta davvero di un regalo interessante: nonostante il gioco abbia ormai quasi dieci anni sul groppone, Total War: Shogun 2 è ancora uno strategico in tempo reale davvero molto valido, senza considerare poi la sua particolare ambientazione che riproduce il Giappone feudale con notevole perizia e accuratezza storica.

L'iniziativa deriva dalla volontà di offrire qualcosa da parte di The Creative Assembly per stimolare le persone a rimanere a casa e rendere più sostenibile la lunga permanenza in quarantena, richiesta da questo momento di crisi generale causata dal coronavirus. Come abbiamo riportato in precedenza, il team ha infatti condiviso una lettera sul sito ufficiale in cui spiega i motivi di questa offerta gratuita.

"Le settimane scorse hanno rappresentato sfide inimmaginabili per molti di noi, ma il grande sforzo collettivo che è stato fatto dalla comunità può portarci a superare questo momento di avversità ed è stato fonte di ispirazione", si legge nel messaggio. "Tenendo questo a mente, vogliamo continuare a incoraggiare tutti voi a rimanere a casa e salvare vite portando un dono a tutti per aiutare a rendere questa difficile situazione un po' più semplice. Tutti in Creative Assembly ora lavorano da casa e speriamo che questo aiuti tutti a rimanere a casa in questa missione - #StayHomeSaveLives". Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la recensione pubblicata su queste pagine quasi 10 anni fa.