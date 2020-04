Total War: Shogun 2 gratis su Steam la prossima settimana contro il coronavirus

Total War: Shogun 2 sarà messo a disposizione gratis su Steam la prossima settimana, arriva la conferma su questa interessante promozione da parte dello stesso team The Creative Assembly che annuncia il regalo in arrivo a partire da lunedì come iniziativa contro il coronavirus.

Ella McConnell del team di sviluppo ha dunque scritto sul blog ufficiale del gioco annunciando che Total War: Shogun 2 potrà essere scaricato gratuitamente dal 27 aprile al primo maggio e chiunque lo farà possederà dunque il gioco anche successivamente. Si tratta a tutti gli effetti di un regalo, dunque, basterà dirigersi sulla pagina Steam di Total War: Shogun 2 per effettuare il download gratuito e mantenere poi il gioco nella propria libreria, purché si faccia entro il primo maggio 2020.

Si tratta davvero di un ottimo regalo considerando il valore del gioco in questione, che è uno strategico in tempo reale ambientato nell'epoca del Giappone feudale, ricostruito in maniera alquanto storicamente attenta da parte degli sviluppatori del team Sega.

L'iniziativa deriva dalla solidarietà di The Creative Assembly, che con questo regalo vuole stimolare le persone a rimanere a casa e rendere più sostenibile la lunga permanenza in quarantena, richiesta da questo momento di crisi generale causata dal coronavirus.

"Le settimane scorse hanno rappresentato sfide inimmaginabili per molti di noi, ma il grande sforzo collettivo che è stato fatto dalla comunità può portarci a superare questo momento di avversità ed è stato fonte di ispirazione", si legge nel messaggio.

"Tenendo questo a mente, vogliamo continuare a incoraggiare tutti voi a rimanere a casa e salvare vite portando un dono a tutti per aiutare a rendere questa difficile situazione un po' più semplice. Tutti in Creative Assembly ora lavorano da casa e speriamo che questo aiuti tutti a rimanere a casa in questa missione - #StayHomeSaveLives".

Già qualche giorno fa era emersa la possibilità che Total War: Shogun 2 potesse essere gratis su Steam da fine aprile, ora c'è dunque la conferma. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la recensione pubblicata su queste pagine quasi 10 anni fa.