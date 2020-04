Total War: Shogun 2 gratis su Steam da fine aprile: SEGA starebbe per regalarlo

Total War: Shogun 2, uno dei migliori episodi della serie, sarà presto gratis su Steam. Stando a SteamDB, infatti, sembra che SEGA lo voglia dare gratis a partire dal 27 aprile 2020 fino al primo di maggio.

Nonostante i tanti anni di servizio Total War: Shogun 2 resta una dei migliori episodi della serie, grazie all'ottimo bilanciamento che Creative Assembly è riuscita a trovare negli anni e al gameplay perfezionato da tante patch e aggiornamenti. A questo indirizzo potrete trovare la nostra recensione di Total War: Shogun 2.

Questo è quello che emerge da quell'analisi: "Shogun 2: Total War è un grande gioco, un titolo in grado di cambiare completamente le carte in tavola della sua saga, riproponendone i cliché ma ampliandoli e rendendoli più profondi e più interessanti, sia quando si parla di mappa strategica che di tattiche sul campo, sostituendo alla quantità di truppe la qualità di una microgestione importantissima e di un campo di battaglia che finalmente influenza il valore e le abilità delle unità."

Cercando tra le prossime promozioni in arrivo su Steam alcuni utenti hanno invece scoperto che SEGA avrebbe intenzione di regalare a tutti questo eccellente gioco, nella speranza di aiutare coloro che sono costretti a casa a passare nel miglior modo possibile il tempo a disposizione. Per questo motivo dal 27 aprile al primo maggio sarà disponibile non una prova gratuita, ma la possibilità di aggiungere per sempre questo capolavoro all'interno del vostro database di giochi.

Non ci rimane che di segnalare questa news nella quale raccogliamo tutti i giochi gratis per PS4, PC, Switch e Xbox One