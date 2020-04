Rick May è morto per Covid-19: la voce del Soldato di Team Fortress 2 e Star Fox 64

Rick May, la voce celebre per aver interpretato il soldato di Team Fortress 2, Dr. M di Sly 3 e Peppy/Andros di Star Fox 64, è morto a causa del Covid-19.

Aveva 79 anni ed è morto il 13 aprile 2020 in Svezia. La sua morte è legata a complicazioni dovute al Covid-19, la pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

May era conosciuto per aver caratterizzato un gran numero di personaggi dei videogiochi, nonostante alcune sue apparizioni in American Graffiti, in Captain Hook, ma soprattutto per essere la voce dell'Ispettore Lestrade nella serie radio The Further Adventures of Sherlock Holmes. Il primo gioco a comparire nel suo curriculum è Star Fox 64, dove ha dato voce a Peppy Hare e Andross, ovviamente nella versione inglese del gioco.

In seguito ha partecipato anche a Age of Empires II HD Edition, SOCOM II: U.S. Navy SEALs e Sly 3: Honor Among Thieves dove ha dato voce al Dr. M.

Il personaggio più famoso potrebbe, però, essere il Soldato di Team Fortress 2. Per il colorato sparatutto online di Valve ha doppiato un gran numero di cortometraggi divertendosi e divertendo a caratterizzare questo folle combattente.