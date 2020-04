One Piece: Pirate Warriors 4, Smoothie si unisce alla ciurma del gioco di Bandai Namco

Smoothie, la spensierata ma crudele figlia di Big Mom, si unisce alla ciurma di One Piece: Pirate Warriors 4, come primo personaggio del Character Pack del gioco di Bandai Namco.

One Piece: Pirate Warriors 4 è forse uno dei migliori musou degli ultimi tempi. Nella nostra recensione di One Piece: Pirate Warriors 4, Alessandra Borgonovo sostiene che lo è "grazie a una narrazione che permette di godersi meglio l'inevitabile ripetitività del gameplay e alle piccole migliorie che Koei Tecmo riesce con successo a implementare. Resta comunque un genere del quale è difficile svecchiare la formula senza snaturarla, il che comporta il costante ritorno di problematiche come la discutibile gestione della telecamera e una scarsa varietà di fondo. Se questo non vi spaventa e siete inoltre appassionati della serie d'origine, allora troverete un'esperienza spensierata e divertente, in grado di intrattenervi ben oltre le venti ore della campagna principale: un risultato ottenuto grazie anche alla profonda fedeltà da parte del team di sviluppo verso l'opera di Eiichirō Oda."

Un giudizio piuttosto lusinghiero per questo genere di giochi e quelli ispirati a manga e anime in generale. Inoltre il gioco di Bandai Namco si sta già espandendo grazie a nuovi personaggi, dando a tutti i fan della serie nuove scuse per tornare a combattere decine di nemici differenti. Il primo personaggio ad essere aggiunto è la piratessa Smoothie. Ecco come viene descritta:

Apparsa nell'Arco di Whole Cake Island, Smoothie svetta sui nemici di Big Mom. La spensierata ma crudele figlia di Big Mom è estremamente fedele alla sua famiglia e non esiterà a usare la sua altezza schiacciante per avvantaggiarsi in battaglia.

Il Frutto del Diavolo che ha mangiato le permette di assorbire i liquidi dalle cose viventi e non e le assicura l'abilità di aumentare ulteriormente il suo corpo e le sue armi, facendo di lei un nemico davvero temibile.

Smoothie sarà parte del primo Character Pack. Ogni Character Pack sarà acquistabile individualmente oppure ottenibile attraverso il Character Pass di One Piece Pirate Warriors 4. Il gioco è disponibile dal 27 marzo su PS4, Xbox One, Switch e PC.