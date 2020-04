Superman & Suicide Squad, le immagini concept dei giochi cancellati da WB Montreal

Sono spuntate in rete delle presunte immagini di concept che dovrebbero arrivare da Superman e Suicide Squad, i due giochi di cui si è molto vociferato in passato e che dovrebbero essere stati in lavorazione presso WB Montreal e poi cancellati.

Queste immagini mostrano poco di quelli che sarebbero potuti essere questi giochi, ma sono comunque affascinanti per capire quello che stava bollendo in pentola. Sono tutte del 2014, quindi di tantissimi anni fa, soprattutto se legate ad un settore dinamico come quello dei videogiochi. La prima immagine, per esempio, mostra l'Uomo d'Acciaio svolazzare per una New York, ehm, Metropolis, affascinante e tentacolare, piena di luci e oggetti in movimento.

La seconda immagine mostra, invece, quella che potrebbe essere una delle cutscene iniziali di Suicide Squad, dove un personaggio dal volto nascosto da un'ombra va a trovare un muscoloso galeotto (Deadshot?), probabilmente per fargli la classica proposta che non può rifiutare.

Infine l'ultima immagine mostra i mille volti di Harley Quinn, un personaggio che ormai leghiamo indissolubilmente a Margot Robbie, ma che in questo caso conserva un po' di originalità, pur riprendendo qualche tratto della bella attrice australiana.

Sia Superman che Suicide Squad dovrebbero essere stati cancellati da Warner Bros. Ufficialmente non si sa a cosa stiano lavorando gli studi di Montreal, nonostante si vociferi (più per i loro continui teaser) che stiano sviluppando un nuovo Batman, con la Corte dei Gufi coinvolta nella vicenda.

Rocksteady, lo studio che ha creato la serie di Batman Arkham, invece, è ancora avvolta in un silenzio misterioso, dal quale speriamo uscirà presto.

Cosa ve ne pare di queste immagini?