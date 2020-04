Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 14/4/2020

Le offerte Amazon di oggi sono tutte mobile, a partire da una serie di smartphone tra cui troviamo il decisamente conveniente Remi Note 9S, ma anche il Realme 6 che si fa notare per la combinazione tra prezzo e schermo con frequenza di aggiornamento di 90Hz. A seguire troviamo il nuovo TCL 10L, un iPhone XS e un iPad Air a un prezzo decisamente interessante. A chiudere invece ci pensano l'elegante MateBook X Pro e due ottimi altoparlanti Bluetooth targati Sonos.

